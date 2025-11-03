Lutto per Laura Pausini | lo zio investito e ucciso da un' auto pirata
È morto Ettore Pausini, 78 anni, zio della cantante Laura Pausini, dopo essere stato investito in bicicletta alle porte di Bologna. L’incidente è avvenuto sabato poco prima delle 13.30 in via degli Stradelli Guelfi, già segnalata più volte come pericolosa. L’automobilista che lo ha travolto. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
