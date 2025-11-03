Lutto per Laura Pausini lo zio Ettore travolto e ucciso in bici da un'auto | caccia al pirata della strada

Lutto per la cantante Laura Pausini. In un incidente avvenuto domenica 2 novembre alle porte di Bologna è morto lo zio Ettore. L'uomo, 78 anni, era in sella della sua bicicletta, quando è stato travolto e ucciso da un'auto. La persona alla guida è fuggita dopo l'impatto. Ora è caccia a una Opel Astra vecchio modello, le forze dell'ordine stanno cercando di rintracciare il pirata. 🔗 Leggi su Fanpage.it