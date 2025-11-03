Lutto a Verbania è morto don Paolo Zanotti

Novaratoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lutto a Verbania e nel Vco per la morte di don Paolo Zanotti, 63 anni, originario di Suna. Il suo ultimo incarico era stato quello di cappellano all'ospedale Castelli di Verbania e collaboratore a Pallanza. Nato a Suna, cresciuto a Suna, aveva fatto parte dei gruppi giovanili della parrocchia e. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

