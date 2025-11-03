L’uso della tecnologia alla Primaria | alfabetizzazione digitale tra imparare a leggere scrivere attraverso il gioco

L’ingresso delle tecnologie nella scuola primaria non rappresenta soltanto un cambiamento di strumenti, ma una trasformazione culturale. L’alfabetizzazione digitale, oggi, si intreccia con l’alfabetizzazione tradizionale perché i bambini crescono in un contesto in cui il linguaggio scritto e quello multimediale convivono e si rafforzano a vicenda. Non si tratta semplicemente di saper utilizzare dispositivi elettronici, ma di imparare a leggere criticamente le informazioni, a scrivere testi che dialoghino con diversi codici comunicativi e a muoversi con consapevolezza in un ambiente complesso e interattivo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

