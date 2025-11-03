L’uso della tecnologia alla Primaria | alfabetizzazione digitale tra imparare a leggere scrivere attraverso il gioco
L’ingresso delle tecnologie nella scuola primaria non rappresenta soltanto un cambiamento di strumenti, ma una trasformazione culturale. L’alfabetizzazione digitale, oggi, si intreccia con l’alfabetizzazione tradizionale perché i bambini crescono in un contesto in cui il linguaggio scritto e quello multimediale convivono e si rafforzano a vicenda. Non si tratta semplicemente di saper utilizzare dispositivi elettronici, ma di imparare a leggere criticamente le informazioni, a scrivere testi che dialoghino con diversi codici comunicativi e a muoversi con consapevolezza in un ambiente complesso e interattivo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Argomenti simili trattati di recente
? Tecnologia Creativa e Riciclo: le Zucche Speciali della 3A! ? Chi ha detto che con i calzini spaiati non si può fare "tecnologia"? Alla scuola primaria Don Milani, la classe 3A si è trasformata in un vero laboratorio di riciclo creativo! Con un po' di ingegn - facebook.com Vai su Facebook
Tecnologia nella primaria: una materia tra ubiquità ed assenza - Cosa ci sta a fare in pagella una materia che quasi in tutte le elementari non viene insegnata? Lo riporta ilsussidiario.net
Ramjoué (Ue): "Trasformazione tecnologica richiede alfabetizzazione su ai" - "La trasformazione tecnologica richiede nuove competenze digitali, una capacità di adattamento e una vera e propria alfabetizzazione sull'intelligenza artificiale". Segnala msn.com