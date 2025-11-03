L' Usb soffia Greta Thunberg a Landini | l' attivista sciopera a Genova contro la manovra

Lo sciopero generale dell'Unione sindacale di base “contro la manovra di guerra, contro l’impoverimento del lavoro e per una nuova redistribuzione della ricchezza” avrà un testimonial d'eccezione. Greta Thunberg sarà a Genova il 28 novembre per partecipare all'iniziativa dell'Usb e insieme al sindacato di base il giorno dopo si recherà a Roma per la manifestazione nazionale indetta sempre dalle sigle autonome di sinistra. L'attivista svedese ha fatto sapere del suo appoggio alla causa con un videomessaggio diffuso ieri dal Calp (Collettivo autonomo lavoratori portuali), durante l'assemblea nazionale per preparare lo sciopero generale. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - L'Usb soffia Greta Thunberg a Landini: l'attivista sciopera a Genova contro la manovra

