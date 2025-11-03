Lupi tre attacchi a un allevamento in una settimana Allarme lanciato da anni situazione fuori controllo

Riminitoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prosegue e si aggrava l’allarme legato alla presenza dei lupi nelle aree collinari e persino periurbane della provincia di Rimini. Gli ultimi episodi registrati a Covignano - tre attacchi in una sola settimana ai danni di un allevamento nei pressi del carcere dei Casetti - confermano ciò che. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

lupi tre attacchi allevamentoEmergenza lupi, tre attacchi in una settimana nel riminese. Succi “Non possiamo più aspettare” - Il presidente del quartiere 11: "Alla Regione è sfuggita di mano la situazione". Si legge su altarimini.it

lupi tre attacchi allevamentoUna dozzina di animali sbranati dai lupi - L’abitazione, che alleva numerosi animali da cortile, nella notte ha ricevuto infatti il terzo attacco da part ... ilrestodelcarlino.it scrive

Allarme lupi a Covignano, allevamento attaccato tre volte in una settimana - Prosegue l'allarme lupi a Covignano, dove nell'ultima settimana un allevamento di bestiame (situato nella zona del carcere dei Casetti di Rimini) è finito sotto attacco in ben tre occasioni. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Lupi Tre Attacchi Allevamento