di Gabriele Nuti L’uomo che da quarant’anni ha le chiavi del teatro Verdi. Renzo Boldrini nel marzo del 1986 riaprì quello che poi è diventato uno straordinario scrigno di cultura per tutti. Per tutte le età e per tutte le tasche. "Ero presidente di Giallo Mare Minimal Teatro – racconta Boldrini – e quando l’allora amministrazione guidata da Maria Taddei decise di riaprire il teatro dopo i restauri affidò a Giallo Mare le pratiche e l’attestato di riapertura era a nome mio come presidente". Boldrini, il Verdi non è solo teatro, è molto di più. "E’ molte cose. Produce, sperimenta, avvia rassegne come Stasera pago io, con i bimbi che pagano 5 euro e chi li accompagna entra gratis. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’uomo che riaprì il teatro: "Verdi presidio di cultura. Questo l’afflato vincente"