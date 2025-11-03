L’Unipomezia resiste agli assalti
ATLETICO 0 UNIPOMEZIA 0 ATLETICO (3-5-2): Di Giorgio; Mazzarani, D’Alessandro, Feltrin; Sardo, Coppola (33’st Muro), Vechiarello, Sbrissa (44’st Forgione), Bucco; Maio, Minicucci (42’st Didio). A disp.: Galbiati, Nonni, Belloni, Camilloni, Antoniazzi, Carbone. All.: Simone Seccardini UNIPOMEZIA (4-2-3-1): Gariti; Pettorossi, De Santis, Bordi, Suffer; Ippoliti (40’st Okojie), Morelli; Della Pietra (44’st Peluso), Marianelli, Fornier; Mokulu (24’st Giannini). A disp.: Piernandrei, Valle, Esposito, Eulisi. All.: Andrea Casciotti Arbitro: Borghi di Modena Note. Spettatori 200 circa. Ammoniti: Mazzarani, Vechiarello, Ippoliti, Pettorossi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
tv9 Telemaremma. . Coppa Italia di Serie D Il Grosseto dice addio alla competizione ai 32esimi. La spunta l'Unipomezia che espugna lo Zecchini con un gol nella ripresa. Il servizio di Paolo Sparro. - facebook.com Vai su Facebook