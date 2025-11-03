L’Unione Europea abbandona la Chat Control | la proposta è troppo invasiva e dannosa
Il Consiglio dell'Unione Europea non ha raccolto i consensi necessari per attuare la proposta della "Chat Control", considerata troppo dannosa e invasiva. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
