L’Unione Europea abbandona la Chat Control | la proposta è troppo invasiva e dannosa

Il Consiglio dell'Unione Europea non ha raccolto i consensi necessari per attuare la proposta della "Chat Control", considerata troppo dannosa e invasiva. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

© Tuttoandroid.net - L’Unione Europea abbandona la “Chat Control”: la proposta è troppo invasiva e dannosa

