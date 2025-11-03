Lunedì di Castello a Castel Sant’Angelo | visita speciale a soli 5 euro
Fino al 29 dicembre 2025, il maestoso Castel Sant’Angelo apre eccezionalmente le sue porte anche il lunedì pomeriggio, dalle 14:00 alle 20:00 (ultimo ingresso alle 19:00 ). Con un biglietto speciale al costo di soli 5 euro, i visitatori potranno esplorare il celebre monumento in un momento insolito della settimana, approfittando di un’atmosfera più tranquilla, intima e suggestiva. Dalle antiche prigioni ai panorami mozzafiato sulla città eterna, ogni angolo del Castello regala scorci unici e racconti affascinanti, perfetti per chi desidera vivere Roma da una prospettiva diversa. Biglietti: acquistabili esclusivamente in biglietteria. 🔗 Leggi su Funweek.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Il lungo weekend del Festival Duni prosegue domenica e lunedì al Castello del Malconsiglio di Miglionico con i seguenti appuntamenti: 𝐃𝐨𝐦𝐞𝐧𝐢𝐜𝐚 𝟐 𝐧𝐨𝐯𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞, 𝐷𝑎 𝑁𝑎𝑝𝑜𝑙𝑖 𝑎 𝐿𝑜𝑛𝑑𝑟𝑎 𝑒 𝑟𝑖𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 (1736 – 1876) ore 20, Castello del Malconsiglio, - facebook.com Vai su Facebook