L' ultimo saluto a Luciana Ronchi uccisa a coltellate dal marito | tutto il quartiere in chiesa

Milanotoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La chiesa di Bruzzano è gremita di persone in questo lunedì mattina, tutte giunte per salutare per l'ultima volta Luciana Ronchi, la 62enne brutalmente assassinata dal marito - Luigi Morcaldi - con 14 coltellate il 22 ottobre scorso. Alla cerimonia funebre ha partecipato tutto il quartiere, che. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

ultimo saluto luciana ronchiA Bruzzano i funerali di Luciana Ronchi: commozione e folla in chiesa - L’ultimo saluto alla donna uccisa a coltellate il 24 ottobre scorso. Secondo msn.com

ultimo saluto luciana ronchiLuciana Ronchi, uccisa dall'ex marito Morcaldi: 40 anni insieme, il lavoro condiviso, poi le liti e l'odio di lui per l'uomo che «si è preso tua madre e la mia vita» - La donna, 62 anni, aveva condiviso con Luigi Morcaldi anche la gestione di un bar pizzeria alla Bovisa. Si legge su msn.com

ultimo saluto luciana ronchiHa lottato a mani nude per difendersi dalle 14 coltellate dell’ex: la dinamica del femminicidio di Luciana Ronchi - Un video di una telecamera di sorveglianza ha fornito la ricostruzione dettagliata dell'omicidio di Luciana Ronchi, la 62enne uccisa a Milano mercoledì ... Si legge su fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Ultimo Saluto Luciana Ronchi