L' ultimo saluto a Luciana Ronchi uccisa a coltellate dal marito | tutto il quartiere in chiesa

La chiesa di Bruzzano è gremita di persone in questo lunedì mattina, tutte giunte per salutare per l'ultima volta Luciana Ronchi, la 62enne brutalmente assassinata dal marito - Luigi Morcaldi - con 14 coltellate il 22 ottobre scorso. Alla cerimonia funebre ha partecipato tutto il quartiere, che. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

