È solo di qualche giorno fa la notizia dell’uscita dell’ultimo singolo di Rosalía, Berghain, del quale si è a lungo parlato anche tra gli appassionati di moda, affascinati dagli abiti d’archivio di McQueen e Ghesquière apparsi nel videoclip. Il mondo della musica infatti usa da sempre la moda come forma di espressione. Oggi però l’annuncio della collaborazione tra Fendi e Bang Chan, frontman degli Stray Kids, sposta la storica sinergia tra brand e pop star su un piano diverso. Perché il cantante K-pop, ha scritto una canzone dal speciale featuring: la storica maison romana. Si chiama proprio Roman Empire, ed è il primo caso di un brano concepito insieme a un brand. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - L’ultima frontiera delle collab: una canzone firmata Fendi e Bang Chan