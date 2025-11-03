L’ultima crociata di Trump minaccia raid in Nigeria contro i jihadisti per proteggere i cristiani Ma è solo un calcolo politico

“Entreremo sparando a raffica”. Ancora una volta, il presidente statunitense Donald Trump salta i convenevoli e, in perfetto stile Rambo, minaccia un raid in Nigeria per “spazzare via i terroristi islamici”, responsabili del “massacro di migliaia di cristiani”. Il leader della Casa Bianca ha tuonato che l’estremismo islamico rappresenta “una minaccia esistenziale” per il cristianesimo ad Abuja e dintorni. La minaccia non si è limitata all’azione militare: Trump si è anche detto pronto a sospendere “immediatamente tutti gli aiuti e l’assistenza” ad Abuja se il governo centrale dovesse continuare a permettere “l’uccisione di cristiani” nel proprio territorio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

