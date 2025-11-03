Lukaku verso il rientro | sprint finale obiettivo dicembre

Forzazzurri.net | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Romelu Lukaku è tornato a farsi vedere, stavolta sugli spalti del Maradona. L’attaccante belga, ancora in fase . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

lukaku verso il rientro sprint finale obiettivo dicembre

© Forzazzurri.net - Lukaku verso il rientro: sprint finale, obiettivo dicembre

Leggi anche questi approfondimenti

Infortunio Lukaku, Gazzetta annuncia: "Obiettivo rientro per la Supercoppa" - La Gazzetta dello Sport prova a prevedere quanto tornerà in campo l'attaccante belga, ko in piena estate e out dunque da agosto. Come scrive tuttonapoli.net

Lukaku accelera: atteso a Napoli tra un mese, vuole rientrare in Supercoppa - Però che sensazioni strane, in questi pomeriggi che non passano mai, palestra e piscina, terapie e noia, e manco un pallone da abbracciare per portarselo a letto come un bimbo innamorato del calcio. Segnala gazzetta.it

lukaku verso rientro sprintClamoroso Lukaku, il rientro si avvicina: spunta la data - infatti Big Rom ha già cerchiato in rosso una data sul calendario. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Lukaku Verso Rientro Sprint