Lukaku mira al rientro a dicembre e a scendere in campo in tutte le competizioni CorSport
Lukaku è pronto a tornare e il Napoli ne sente il bisogno. Oggi si discute su quando potremo rivederlo guidare l’attacco della squadra. Scrive il Corriere dello Sport: “Romelu Lukaku s’è rivisto sabato sera al Maradona, in veste di spettatore di Napoli-Como, insieme con l’agente Federico Pastorello. Big Rom in borghese è soltanto un primo passo verso il rientro, ormai sempre più vicino dopo l’uscita di scena del 14 agosto. L’obiettivo è rientrare in campo a dicembre, anche se l’agenda dovrà essere aggiornata di volta in volta. Non è ancora stabilito e neanche chiaro se Lukaku riuscirà a rientrare entro la prima o entro la seconda metà del mese, ma a questo punto è certo che punterà a giocare tutte le competizioni, comprese la final four di Supercoppa italiana in programma in Arabia Saudita dal 18 al 22 dicembre. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
