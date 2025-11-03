Lukaku mira al rientro a dicembre e a scendere in campo in tutte le competizioni CorSport

Ilnapolista.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lukaku è pronto a tornare e il Napoli ne sente il bisogno. Oggi si discute su quando potremo rivederlo guidare l’attacco della squadra. Scrive il Corriere dello Sport: “Romelu Lukaku s’è rivisto sabato sera al Maradona, in veste di spettatore di Napoli-Como, insieme con l’agente Federico Pastorello. Big Rom in borghese è soltanto un primo passo verso il rientro, ormai sempre più vicino dopo l’uscita di scena del 14 agosto. L’obiettivo è rientrare in campo a dicembre, anche se l’agenda dovrà essere aggiornata di volta in volta. Non è ancora stabilito e neanche chiaro se Lukaku riuscirà a rientrare entro la prima o entro la seconda metà del mese, ma a questo punto è certo che punterà a giocare tutte le competizioni, comprese la final four di Supercoppa italiana in programma in Arabia Saudita dal 18 al 22 dicembre. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

lukaku mira al rientro a dicembre e a scendere in campo in tutte le competizioni corsport

© Ilnapolista.it - Lukaku mira al rientro a dicembre e a scendere in campo in tutte le competizioni (CorSport)

Argomenti simili trattati di recente

lukaku mira rientro dicembreInfortunio Lukaku, annuncio a sorpresa sul rientro: cambiano i tempi di recupero! - Romelu Lukaku comincia a intravedere la luce dopo il periodo di stop che lo ha costretto lontano dal campo per ... fantamaster.it scrive

lukaku mira rientro dicembreNapoli, Lukaku morde il freno e Conte conta i giorni: la tabella del rientro di Big Rom - Dopo tanti infortuni una buona notizia per Conte: Lukaku sta per tornare in città, sabato sarà al Maradona a sostenere il Napoli. Da sport.virgilio.it

lukaku mira rientro dicembreNovità sul rientro di Romelu Lukaku: Conte può sperare - Il Napoli, che si sta godendo il primato in classifica a pari punti con la Roma maturato grazie alla vittoria per 3- Riporta dailynews24.it

Cerca Video su questo argomento: Lukaku Mira Rientro Dicembre