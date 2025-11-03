Luiss e Confindustria insieme per valorizzare i talenti pugliesi
Lo sviluppo economico e sociale del territorio passa sempre più attraverso la formazione e il dialogo tra università e imprese, strumenti essenziali per valorizzare i talenti locali e sostenere la crescita. È con questa convinzione che è partita oggi a Bari la prima tappa del roadshow nazionale “Luiss & Confindustria: nuove prospettive per imprenditori e studenti del territorio”, promossa da Università Luiss e SFC-Sistemi Formativi Confindustria in collaborazione con Confindustria Puglia. Un progetto che rafforza il dialogo e l’incontro tra l’Ateneo intitolato a Guido Carli e il mondo associativo, creando un ponte tra la formazione e il sistema produttivo. 🔗 Leggi su Lapresse.it
