luiss e confindustria insieme per valorizzare i talenti pugliesi

Lo sviluppo economico e sociale del territorio passa sempre più attraverso la formazione e il dialogo tra università e imprese, strumenti essenziali per valorizzare i talenti locali e sostenere la crescita. È con questa convinzione che è partita oggi a Bari la prima tappa del roadshow nazionale “Luiss & Confindustria: nuove prospettive per imprenditori e studenti del territorio”, promossa da Università Luiss e SFC-Sistemi Formativi Confindustria in collaborazione con Confindustria Puglia. Un progetto che rafforza il dialogo e l’incontro tra l’Ateneo intitolato a Guido Carli e il mondo associativo, creando un ponte tra la formazione e il sistema produttivo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

