Luis Henrique e Diouf le due facce di un’Inter che non funziona | flop o misteri di mercato? Chivu intanto li difende

di Giuseppe Colicchia dalle critiche ma.. Il tecnico dell’Inter, Cristian Chivu, non pare entusiasta quando la critica diventa appuntita su alcuni precisi pezzi della sua rosa, in particolare i nuovi acquisti estivi che faticano a integrarsi nella filosofia della casa. La Gazzetta dello Sport titola “ Luis Henrique fa ancora flop e Diouf resta un mistero “, ma l’allenatore romeno, nel post-partita di Verona, ha difeso a spada tratta i suoi giocatori. Chivu ha risposto alle critiche sottolineando che i due vengono “usati solo per fare titoli”. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Luis Henrique e Diouf, le due facce di un’Inter che non funziona: flop o misteri di mercato? Chivu intanto li difende

