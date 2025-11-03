Lui Enrique | Psg al top grazie alla concorrenza spinge a migliorarsi come Sinner-Alcaraz

Domani (calcio di inizio alle ore 21:00), il Psg ospiterà il Bayern Monaco per la quarta giornata della Champions League 202526. Alla vigilia dell’incontro, il tecnico dei francesi Luis Enrique è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per fare il punto della situazione in casa parigina. Durante l’intervista, si è anche lasciato andare ad un parallelismo tennistico citando Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Luis Enrique e il passaggio tennistico su Sinner-Alcaraz alla vigilia di Psg-Bayern. «Psg-Bayern Monaco è una delle partite più belle che si possa vedere, per quello che rappresentano le due squadre. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Lui Enrique: «Psg al top grazie alla concorrenza, spinge a migliorarsi come Sinner-Alcaraz»

