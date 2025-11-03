L’Ue investe 2,9 miliardi di euro in progetti green a zero emissioni di Co2

L’Unione Europea ha annunciato un finanziamento di 2,9 miliardi di euro per progetti tecnologici a zero emissioni nette. Le risorse arrivano dal Fondo per l’Innovazione, alimentato dalle entrate provenienti dal sistema di scambio di quote di emissione. I progetti finanziati sono stati scelti in seguito all’invito a presentare proposte lanciato lo scorso dicembre 2024. Molti dei progetti riguardano le industrie ad alta intensità energetica, le energie rinnovabili e lo stoccaggio di energia, ma sono stati valutati positivamente anche i progetti di mobilità e di edilizia a zero emissioni. Secondo la Commissione europea, questi hanno il potenziale di ridurre le emissioni di gas serra di circa 221 milioni di tonnellate nel corso del loro primo decennio di attività. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

