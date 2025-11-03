L' Udc chiede di visitare il Pronto soccorso di Salerno Polichetti | Vogliamo verificare le criticità

A fronte di segnalazioni e lamentele provenienti dai cittadini e dagli operatori sanitari, la delegazione provinciale dell’Udc, guidata dal responsabile nazionale del Dipartimento Sanità, Mario Polichetti, ha formalmente richiesto di poter effettuare una visita presso il pronto soccorso. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

