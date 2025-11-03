Luciano Buonfiglio rivela | Saranno quattro portabandiera per Milano Cortina 2026
Il conto alla rovescia prosegue velocemente in vista dell’inizio delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Tutte le federazioni italiane vogliono essere pronte al grande evento, anche per dare un segnale importante in ambito internazionale. Sono un po’ questi i contenuti dell’intervento del presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, nel corso della cerimonia di consegna dei Collari d’Oro. “ Per avere una nazione ricca di valori siamo felicemente condannati a essere un modello di comportamento. Mi è piaciuto tutto, tante discipline, società, dirigenti, tecnici, atleti, atlete di diverse discipline ma un’anima sola che rappresenta quei valori che siamo condannati a portare avanti, siamo l’ultimo baluardo per mantenere obiettivi come rispetto, passione, entusiasmo, determinazione, non esistono scorciatoie, è l’esempio quotidiano che vuole mettercela tutta “, ha dichiarato il n. 🔗 Leggi su Oasport.it
