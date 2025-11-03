Luciana Littizzetto e la leggenda del sudore maschile | cosa dice davvero la scienza

È bastata una battuta di Luciana Littizzetto a Che Tempo Che Fa per scatenare il dibattito: “Il sudore delle ascelle maschili può letteralmente regolare gli ormoni e il ciclo mestruale di una donna e persino migliorare il suo umore”. Un’affermazione irresistibile per i social, dove in poche ore è diventata virale. Ma quanto c’è di vero? Davvero basta annusare un uomo in palestra per rimettere in ordine gli ormoni? La risposta è più sottile – e decisamente più interessante – di quanto sembri. Dietro la battuta, però, c’è un riferimento reale: alcune ricerche della University of Pennsylvania e della University of California, Berkeley hanno davvero indagato l’effetto del sudore maschile su ormoni e umore femminili. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Luciana Littizzetto e la leggenda del sudore maschile: cosa dice davvero la scienza

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Ieri Luciana Littizzetto ha compiuto 61 anni. La comica piemontese, nel corso del tempo, ha saputo reinventarsi in numerosi contesti televisivi: i mille volti di un’artista poliedrica. Leggi l'articolo nei commenti #tvblog #lucianalittizzetto Vai su Facebook

Luciana Littizzetto, il racconto della malattia e l’ammissione: “L’amore? So che potrebbe non arrivare più” - Famosa per la sua ironia tagliente e la battuta sempre pronta, Luciana Littizzetto è una delle protagoniste più amate del cinema e soprattutto della tv italiana: recentemente si è raccontata a cuore ... Scrive dilei.it

Luciana Littizzetto: “A 60 anni l’amore potrebbe non arrivare più e se penso alla pensione mi viene la tristezza” - Non vuole credere che la felicità sia una prerogativa della giovinezza. Da fanpage.it