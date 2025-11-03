Lucia Ilardo replica a Rosario | Riservatezza a intermittenza Il botta e risposta dopo Verissimo

La storia tra Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi non trova pace: dopo il tradimento, la rottura definitiva e il mancato trono, i due si confrontano a distanza tra tv e social network. Le vicende di Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi, protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island, continuano a far discutere, trasformandosi in un vero e proprio dramma post-reality che si consuma tra studi televisivi e social network. Rosario durante il fine settimana è stato ospite di Verissimo e a Silvia Toffanin ha spiegato che non tornerà con Lucia, lei ha prontamente replicato con l'ennesimo post su Instagram. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Lucia Ilardo replica a Rosario: “Riservatezza a intermittenza”. Il botta e risposta dopo Verissimo

