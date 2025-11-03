Lucca Comics & Games 2025 Tetsuo Hara arriva fino agli Uffizi | è il primo mangaka al mondo nella collezione

Per la prima volta un mangaka entra nella prestigiosa collezione di autoritratti degli Uffizi: Tetsuo Hara, icona di Hokuto no Ken, dona il suo autoritratto al museo in occasione del Premio Yellow Kid a Lucca Comics & Games 2025. Lucca Comics & Games 2025 non si limita a celebrare la cultura pop: la riscrive. L'autoritratto del Maestro Tetsuo Hara arriva alla Galleria degli Uffizi, segnando una svolta che intreccia manga, arte accademica e memoria culturale. Tetsuo Hara agli Uffizi con i giganti dell'arte Firenze e il Giappone si stringono la mano tra linee grafiche e anatomie scolpite: per la prima volta nella sua storia, la Galleria degli Uffizi accoglie l'opera di un mangaka nella collezione degli autoritratti, la più vasta al mondo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Lucca Comics & Games 2025, Tetsuo Hara arriva fino agli Uffizi: è il primo mangaka al mondo nella collezione

