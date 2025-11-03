Lucca Comics and Games il French Kiss è un successo | oltre 280mila biglietti venduti

LUCCA – Un successo forse anche inatteso quello di Lucca Comics and Games edizione 2025. L’evento si è chiuso con oltre 280mila biglietti venduti e 17mila professional per il più grande community event dedicato alla cultura dell’immaginario. Lucca Comics & Games chiude l’edizione 2025 con numeri straordinari: più di 900 ospiti, 730 espositori, 30mila cosplayer ufficiali per 1500 appuntamenti e 12 mostre. Oltre 90mila gli utenti attivi sulla app LuccaCG Assistant. Un successo che conferma Lucca come capitale mondiale della cultura pop, pronta a iniziare già da oggi un nuovo percorso verso il suo 60esimo anniversario. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Argomenti simili trattati di recente

Matt e Ross Duffer, i creatori della serie Netflix "Stranger Things", con parte del cast, hanno presentano al Lucca Comics & Games la quinta e ultima sta... - facebook.com Vai su Facebook

Anche al Lucca Comics Palestina libera! #LuccaCG25. - X Vai su X

Lucca Comics and Games lancia Lucca Collezionando 2026 - Tra i primi ospiti annunciati il vignettista satirico Vauro e l'autore Neyef, con il suo libro in anteprima assoluta ... Lo riporta nove.firenze.it

Lucca Comics and Games è sempre più… Movie: 15 anni festeggiati in grande - Non solo Stranger Things e Zerocalcare nell'offerta di grande e piccolo schermo, fra anteprime, proiezioni speciali e notti horror ... Secondo luccaindiretta.it

Lucca Comics and Games, ultimo giorno nel segno dei protagonisti: Tetsuo Hara e Hideo Kojima al Giglio - Si presenta il fumetto dedicato a Tuono Pettinato ... luccaindiretta.it scrive