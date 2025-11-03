Lucca, 3 novembre 2025 – Archiviato il caos ‘colorato’ di Lucca Comics & Games, nell’aria rimane l’eco lento del fumetto. Le vignette – e in particolare quelle vintage pop anni Settanta, Ottanta e Novanta – tornano infatti protagoniste a primavera della nona edizione di Lucca Collezionando, l’appuntamento più ‘intimo’ dedicato ad appassionati e collezionisti delle illustrazioni su carta. La cinque giorni appena conclusa è stata dunque il palcoscenico naturale per presentare in anteprima alcuni ospiti e il manifesto dell’evento in programma il 28 e il 29 marzo al Polo Fiere. “Tra gli artisti annunciati ci sono il disegnatore e scrittore Vauro (Senesi) – presente anche con una mostra - e Neyef, al secolo Romain Maufront, che, grazie alla confermata collaborazione con Tunué, porterà in esclusiva in città il suo graphic novel western ‘Hoka Hey!’. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lucca Collezionando, si rinnova l’appuntamento con il fumetto vintage