Lucca Collezionando 2026 | presentati il poster e i primi ospiti

Screenworld.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lucca Collezionando, il festival vintage-pop dedicato al fumetto e ai mondi del fantastico torna in primavera, sabato 28 e domenica 29 marzo al Polo Fiere di Lucca e ci invita a un’immersione nelle magiche atmosfere del mondo analogico, all’insegna di un “mood slow”. L’evento, organizzato da Lucca Crea (società che realizza Lucca Comics & Games), in collaborazione con il Comune di Lucca, conferma la formula che ha raccolto grandi consensi nelle passate edizioni, regalando ai visitatori la possibilità di rallentare il ritmo quotidiano, di rivivere il clima della cultura pop degli anni ‘70, ‘80 e ’90, e annuncia già i primi ospiti d’onore. 🔗 Leggi su Screenworld.it

