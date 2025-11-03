Luca Marinelli | Mi sono preparato per Death Stranding 2 giocando al primo videogame ma ero arrugginito

Movieplayer.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al di là della preparazione videoludica, Marinelli ha spiegato di non aver trovato particolari differenze tra il recitare in un videogioco rispetto al cinema. Luca Marinelli si è affacciato per la prima volta al folle universo di Lucca Comics & Games con tutti gli onori. In veste di interpreti del videogame Death Stranding 2 lui e la moglie Alissa Jung hanno partecipato al tour mondiale di lancio partecipando all'ultima tappa, quella italiana, insieme al creatore Hideo Kojima. "Per me è stata un'esperienza meravigliosa" ha ammesso Luca Marinelli. "Un sogno che diventa realtà. Mi sono riconnesso col me stesso quattordicenne che giocava ai giochi del maestro. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

luca marinelli mi sono preparato per death stranding 2 giocando al primo videogame ma ero arrugginito

© Movieplayer.it - Luca Marinelli: "Mi sono preparato per Death Stranding 2 giocando al primo videogame, ma ero arrugginito"

Altre letture consigliate

Hideo Kojima: "Ho scelto Luca Marinelli per Death Stranding 2 dopo aver visto Lo chiamavano Jeeg Robot" - Il comic movie all'italiana di Gabriele Mainetti è stato il link che ha creato la connessione tra Luca Marinelli e il maestro dei videogame alla ricerca di un nuovo villain per Death Stranding 2. Secondo msn.com

luca marinelli sono preparatoLuca Marinelli: 8 curiosità sull’attore romano - Se pensate di conoscere davvero Luca Marinelli, il noto attore romano, date un'occhiata a queste 8 incredibili curiosità. Secondo cinematographe.it

A Giffoni 55 i protagonisti sono Neri Marcorè e Luca Marinelli - Non lo sapevo, a fronte di decine e decine di film, serie televisive, ho passato ore e ore sul set e ... Da tgcom24.mediaset.it

Cerca Video su questo argomento: Luca Marinelli Sono Preparato