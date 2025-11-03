Luca Marinelli | Mi sono preparato per Death Stranding 2 giocando al primo videogame ma ero arrugginito

Al di là della preparazione videoludica, Marinelli ha spiegato di non aver trovato particolari differenze tra il recitare in un videogioco rispetto al cinema. Luca Marinelli si è affacciato per la prima volta al folle universo di Lucca Comics & Games con tutti gli onori. In veste di interpreti del videogame Death Stranding 2 lui e la moglie Alissa Jung hanno partecipato al tour mondiale di lancio partecipando all'ultima tappa, quella italiana, insieme al creatore Hideo Kojima. "Per me è stata un'esperienza meravigliosa" ha ammesso Luca Marinelli. "Un sogno che diventa realtà. Mi sono riconnesso col me stesso quattordicenne che giocava ai giochi del maestro. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Luca Marinelli: "Mi sono preparato per Death Stranding 2 giocando al primo videogame, ma ero arrugginito"

Altre letture consigliate

Alcune ore fa Hideo Kojima ha tenuto un interessante panel a Lucca Comics & Games 2025, in compagnia di Luca Marinelli e Alissa Jung: ecco il video completo della presentazione. - facebook.com Vai su Facebook

Luca Marinelli e Alessandro Borghi riuniti sul red carpet di #RoFF20 per i dieci anni di Non Essere Cattivo e la scomparsa del grande maestro Claudio Caligari. - X Vai su X

Hideo Kojima: "Ho scelto Luca Marinelli per Death Stranding 2 dopo aver visto Lo chiamavano Jeeg Robot" - Il comic movie all'italiana di Gabriele Mainetti è stato il link che ha creato la connessione tra Luca Marinelli e il maestro dei videogame alla ricerca di un nuovo villain per Death Stranding 2. Secondo msn.com

Luca Marinelli: 8 curiosità sull’attore romano - Se pensate di conoscere davvero Luca Marinelli, il noto attore romano, date un'occhiata a queste 8 incredibili curiosità. Secondo cinematographe.it

A Giffoni 55 i protagonisti sono Neri Marcorè e Luca Marinelli - Non lo sapevo, a fronte di decine e decine di film, serie televisive, ho passato ore e ore sul set e ... Da tgcom24.mediaset.it