LTA 25 anni al servizio del porto di Livorno

Fondata nel 1999 come Centro Studi Aziendali e trasformata nel 2002 in Logistic Training Academy (LTA), l’azienda livornese si è affermata come punto di riferimento nella consulenza, nella certificazione e nella formazione delle imprese, con un focus specifico sulla logistica portuale. Guidata da Francesca Marcucci, presidente di Confcommercio Livorno, LTA ha superato crisi finanziarie, pandemie e instabilità geopolitiche, consolidando la propria presenza grazie a scelte strategiche e lungimiranti. La società offre percorsi innovativi, tra cui simulatori 3D per la guida dei carrelli elevatori e una scuola di cucina dedicata al lavoro di squadra. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - LTA, 25 anni al servizio del porto di Livorno

Leggi anche questi approfondimenti

Aniello Scarpati, 47 anni, è morto mentre era in servizio nella notte tra il 31 ottobre e il primo novembre: la volante su cui si trovava è stata scontrata rovinosamente da un Suv - facebook.com Vai su Facebook

Concorso docenti PNRR3, requisito “tre anni di servizio”: come si contano, il 2025/26 è escluso - X Vai su X

Rom e sinti, da 25 anni il servizio di mediazione interculturale della Caritas - Da 25 anni la Caritas altoatesina ha un servizio di mediazione interculturale con le minoranze rom e sinti. Si legge su rainews.it

Pensione con 25 anni di contributi: come funziona e quanto si prende davvero - Come andare in pensione con 25 anni di contributi e quanto si prende: età, importi, esempi pratici e consigli per aumentare l’assegno. Come scrive msn.com