Low-cost occhio al materasso! De Rienzo | Dietro prezzi irrisori online si nascondono gravi rischi
L’esperto di e-commerce: “L’Unione Europea ci tutela, ma facile per piattaforme extraeuropee entrare nel mercato digitale senza sottoporsi alle stesse regole” NAPOLI – Prezzi irrisori, spedizioni rapide e offerte lampo. È la formula con cui molti portali esteri di e-commerce stanno conquistando il mercato europeo del bedding, spesso però “ aggirando controlli e tutele che la normativa comunitaria impone ai produttori locali”. Lancia l’allarme Fabio De Rienzo, specialista in e-commerce e titolare di Materassimemory.eu. “Il risultato è un flusso costante di materassi venduti online a poche decine di euro, privi di certificazioni, senza riferimenti fiscali verificabili e con composizioni chimiche non conformi agli standard UE”. 🔗 Leggi su Parlami.eu
