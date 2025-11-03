Louvre la password del sistema di videosorveglianza era ‘Louvre’ | la clamorosa falla e le indagini
Un colpo da quasi 90 milioni di euro: è il clamoroso furto al Louvre, che, si è scoperto in questi giorni, potrebbe essere stato agevolato da una clamorosa falla nella sicurezza informatica. Secondo quanto rivelato da alcuni media francesi, la password per accedere ai server di videosorveglianza del museo era, fino al 2014, proprio “Louvre”. Anche la ministra della Cultura francese nei giorni scorsi ha parlato di “cronica sottovalutazione del rischio” da parte del museo francese. I ladri hanno rubato nove pezzi della collezione di gioielli di Napoleone e dell’Imperatrice e sono poi fuggiti in scooter. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
La password dei server della videosorveglianza del Louvre era 'Louvre'. www.supercazzola.it - facebook.com Vai su Facebook
“Oggi è uscita la notizia: sai quale era la password del Louvre? LOUVRE! Non sto scherzando…” Quando la realtà supera la fantasia #CTCF - X Vai su X
Incredibile (ma vero): la password del sistema di sicurezza del Louvre era "Louvre" - Il clamoroso colpo al Louvre potrebbe essere opera di ladruncoli e non di grandi menti del crimine, secondo la procuratrice di Parigi, Laure Beccuau, e senza complici all’interno del museo. Secondo msn.com
Furto al Louvre, falla nella sicurezza: la password era “Louvre”. Fermati “insospettabili" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Furto al Louvre, falla nella sicurezza: la password era “Louvre”. Da tg24.sky.it
Furto al Louvre, ecco qual era la password che (non) proteggeva la sicurezza del museo - Emergono falle clamorose nella sicurezza informatica del Louvre come la password del sistema di videosorveglianza ... msn.com scrive