Un colpo da quasi 90 milioni di euro: è il clamoroso furto al Louvre, che, si è scoperto in questi giorni, potrebbe essere stato agevolato da una clamorosa falla nella sicurezza informatica. Secondo quanto rivelato da alcuni media francesi, la password per accedere ai server di videosorveglianza del museo era, fino al 2014, proprio “Louvre”. Anche la ministra della Cultura francese nei giorni scorsi ha parlato di “cronica sottovalutazione del rischio” da parte del museo francese. I ladri hanno rubato nove pezzi della collezione di gioielli di Napoleone e dell’Imperatrice e sono poi fuggiti in scooter. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Louvre, la password del sistema di videosorveglianza era ‘Louvre’: la clamorosa falla e le indagini