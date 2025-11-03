Lotto e SuperEnalotto oggi | estrazione e numeri vincenti di lunedì 3 novembre 2025

Nuova estrazione di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi lunedì 3 novembre 2025. La sestina vincente vale oggi un montepremi di 72 milioni e 500mila euro: segui su questa pagina la diretta a partire dalle ore 20.00 per scoprire i numeri vincenti. L’ultimo “6” è stato centrato il 20 marzo a Roma, quando un fortunato giocatore, con una schedina da tre euro, si è aggiudicato il montepremi da 88,2 milioni. Se vi siete persi l’esito di qualche concorso passato, potete controllare il nostro archivio storico delle estrazioni. Superenalotto. Quote. Lotto. Simbolotto. 10eLotto. Superenalotto. Questi sono i numeri vincenti del Superenalotto, che insieme compongono la sestina vincente: 80 87 85 30 81 56 Numero Jolly: 67 Numero Superstar: 2 Quote. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

