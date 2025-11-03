Lotta alla droga il modello aretino sbarca nell’aula del Senato

"Da due anni nelle scuole aretine portiamo avanti un progetto fondamentale per informare e sensibilizzare gli studenti sui danni legati all’uso di droghe, alcol e fumo, soprattutto in età adolescenziale. Un lavoro educativo silenzioso, ma profondo, che ora compie un passo importante: l’approdo al Senato ". Lo dice con soddisfazione Francesco Palazzini (nella foto), capogruppo di Fratelli d’Italia a Palazzo Cavallo. È lui il promotore del progetto formativo nelle scuole, sostenuto dall’assessorato alle Pari Opportunità, guidato da Giovanna Carlettini. "Grazie a un evento istituzionale nell’Aula dei Caduti di Nassirya al Senato, questo percorso formativo può finalmente trovare un respiro più ampio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

