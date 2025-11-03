Lotta ai mozziconi | Plastic Free ripulisce piazza De Ferrari prossima tappa Bolzaneto

Proseguono le iniziative di pulizia ambientale organizzate da Plastic Free a Genova. Sabato 25 ottobre i volontari hanno rimosso circa quattro chilogrammi di mozziconi in un'ora e mezza da piazza De Ferrari, parliamo di decine di migliaia di sigarette tolte all’ambiente urbano e, soprattutto, al. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

