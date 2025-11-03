Lotito ora si indaga per stalking | Vendi la Lazio
Avrebbero fatto stalking a Claudio Lotito affinché si decidesse a vendere la Lazio: sotto indagine il mondo degli ultras biancocelesti. L’inchiesta sarebbe partita da tempo, dopo l’ennesima denuncia da parte del presidente della società capitolina. Che ha svelato agli inquirenti di essere finito sotto attacco da parte di persone intenzionate a “destabilizzare l’ambiente” e a . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
