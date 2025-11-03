L’Orvietana poco affamata in casa Trestina è più cinica e si aggiudica il derby

ORVIETANA 1 TRESTINA 2 ORVIETANA: Formiconi, Paletta, Berardi (73’ Bieto), Ricci, Mauro, Sforza (80’ Marchegiani), Herrera (63’ El Hilali), Simic, Barbini (68’ Tittocchia), Caon, Tenkorang. All.:A. Rizzolo. TRESTINA: Bonifacio, Ubaldi, De Meio, Sensi, Giuliani, Dottori (70’ Mercuri), D’Angelo (81’ Ferrarese), Cuccarini (70’ Cucchiarini), Tolonello, Priore (95’ Pirotta), Ferri Marini (87’ Granturchelli). All.: S. Calori. Arbitro: Castelli di Ascoli Piceno (Pisu - Canale). Marcatori: 44’ Dottori (T), 51’ Caon (O), 67’ Tolonello (T) Alla fine è il Trestina a fare propri i tre punti. Probabilmente la conclusione più logica di una partita nella quale gli uomini di Calori sono apparsi leggermente più affamati rispetto alle maestranze di Rizzolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

