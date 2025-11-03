Ariete ??. Apri la settimana caro Ariete, con la Luna che nel tuo spazio astrologico, crea i presupposti adatti per farti giungere comunicazioni pratiche, incentivando quindi il tuo lavoro. Dopo un week end di riflessione, oggi sei pronto a dare battaglia in tutte quelle dinamiche che hanno subito, non per responsabilità tua, un rallentamento nelle ultime settimane. Venere fino al 6 novembre in opposizione, pone delle domande, in certi casi dei veri e propri dubbi su quanto la persona che ti interessa, sia più o meno legata a te. Desideri quindi intensità, passione ma anche la stabilità in casa, che è data soprattutto dal tuo sentirti compreso nei tuoi bisogni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'oroscopo di oggi - Lunedì 3 novembre