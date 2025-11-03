L’oroscopo di domani 4 novembre 2025 | le previsioni il segno fortunato della giornata
ABBONATI A DAYITALIANEWS Transiti astrali del giorno. Per la giornata del 4 novembre 2025 vi sono alcuni passaggi planetari importanti da tenere in considerazione: Marte entra nel segno del Sagittario, portando maggiore energia, slancio e desiderio di movimento.. La giornata suggerisce di concretizzare, evitare accumulo e rimandi: la presenza della Luna in un segno di terra rafforza l’importanza della praticità.. È un momento favorevole per azioni decise, ma serve evitare impulsività eccessiva: Marte in Sagittario sprona, ma il rischio è di agire troppo in fretta.. In sintesi: energia e azione, ma anche metodo e concretezza saranno le parole chiave della giornata. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
