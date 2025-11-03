"Devo dire bravi ai ragazzi per l’impatto di inizio partita e per ciò che abbiamo proposto nei primi trentacinque minuti". Queste le parole a caldo di Alberto Gilardino al termine del pareggio del Pisa contro il Torino. Quarto risultato utile consecutivo per i nerazzurri, che non perdono dalla partita con il Bologna. "Abbiamo lavorato da squadra vera, compatti. È normale che quando concedi in campo alle individualità contro una squadra con molte qualità come il Torino diventa difficile, così come lo è diventato negli ultimi dieci minuti del primo tempo. In questo stadio, contro questa squadra faranno fatica tante squadre a portare via punti". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’orgoglio di Gilardino: "Una squadra vera"