Lorenzo Roggi è vicecoordinatore regionale per le politiche per la casa di Cispel

Arezzo, 3 novembre 2025 – Lorenzo Roggi è stato eletto vicecoordinatore regionale per le politiche per la casa all’interno di Confservizi Cispel Toscana. L’ente riunisce oltre centosessanta aziende di servizio pubblico locale attive in vari settori tra cui l’Edilizia Residenziale Pubblica per la gestione del patrimonio abitativo e l’attuazione di programmi per favorire la qualità dell’abitare sociale, con l’aretino che sarà dunque chiamato a contribuire alla definizione di strategie, linee guida e iniziative in questo specifico ambito. Il nuovo incarico certifica la bontà del lavoro di Roggi all’interno di Arezzo Casa di cui è presidente dal 2019 dopo che, tra il 2016 e il 2019, aveva ricoperto la carica di vicepresidente, andando dunque ora a porre le proprie esperienze e le proprie conoscenze anche a disposizione del resto della Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

