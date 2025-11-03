L’operazione lampo che sventa il furto di un’e-bike da 2.000 euro
È stata una serata movimentata quella di lunedì 27 ottobre per i carabinieri di Bolzano che, grazie a una segnalazione, sono riusciti a sventare un furto di una bicicletta elettrica dal valore di 2.000 euro. È successo nel centro storico del capoluogo altoatesino.La vicendaTutto è partito grazie. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
OPERAZIONE LAMPO: ARRESTATO RESPONSABILE DI TENTATO RAPIMENTO DI NEONATA A BOLOGNA Il Sindacato Autonomo di Polizia di Bologna esprime il suo più profondo ringraziamento agli Agenti del Commissariato Bolognina - Pontevecc Vai su Facebook
Sventato furto all'ufficio postale di viale Manzoni a Novara - Gli agenti sono intervenuti in seguito a una segnalazione da parte del personale addetto alla videosorveglianza centralizzata di ... Scrive rainews.it
Altopascio, sventato furto di bobine di rame al deposito della Terna - Indagini in corso per risalire all’identità dei responsabili, un analogo tentativo di furto nello stesso deposito era stato sventato dai carabinieri il 30 agosto scorso Altopascio (Lucca), 5 ottobre ... Come scrive lanazione.it