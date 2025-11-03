L’operazione lampo che sventa il furto di un’e-bike da 2.000 euro

Trentotoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata una serata movimentata quella di lunedì 27 ottobre per i carabinieri di Bolzano che, grazie a una segnalazione, sono riusciti a sventare un furto di una bicicletta elettrica dal valore di 2.000 euro. È successo nel centro storico del capoluogo altoatesino.La vicendaTutto è partito grazie. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Immagine generica

