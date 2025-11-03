L’opera Crocifissione di Giovanni Orlandi svelata al Giardino delle Rimembranze del cimitero

Bergamo. È stata svelata nella mattinata di lunedì 3 novembre al Cimitero monumentale della città, “Crocifissione”, l’opera realizzata e donata da Giovanni Orlandi che l’Amministrazione ha accolto al Giardino delle Rimembranze nell’ottica della sua valorizzazione e riqualificazione estetica e spirituale. A seguito della perdita della moglie nell’aprile del 2024, le cui ceneri sono state sparse proprio nel Giardino, Orlandi ha percepito questo posto come vuoto, adornato solo da qualche vasetto di fiori lasciato dai parenti dei defunti. Così è nata l’idea di creare qualcosa per dare più d’importanza a quel luogo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - L’opera “Crocifissione” di Giovanni Orlandi svelata al Giardino delle Rimembranze del cimitero

