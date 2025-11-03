di Giuseppe Lo Porto Lookman Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante nigeriano dell’Atalanta che è stato nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato estivo. Un retroscena clamoroso emerge sulla trattativa che avrebbe dovuto portare Ademola Lookman all’ Inter. Il talento nigeriano, attaccante dell’ Atalanta, sembrava essere uno degli obiettivi principali del club nerazzurro durante l’estate. Tuttavia, come rivelato da Fabrizio Romano a La Trattativa su TIM Podcast, la trattativa non si è mai concretizzata per una ragione sorprendente: l’ Atalanta non ha mai fissato un prezzo per il giocatore. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Lookman Inter, retroscena sul mancato arrivo: il perché di questa mossa dell’Atalanta