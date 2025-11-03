Lookman Inter retroscena sul mancato arrivo | il perché di questa mossa dell’Atalanta

Internews24.com | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Giuseppe Lo Porto Lookman Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante nigeriano dell’Atalanta che è stato nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato estivo. Un retroscena clamoroso emerge sulla trattativa che avrebbe dovuto portare Ademola Lookman all’ Inter. Il talento nigeriano, attaccante dell’ Atalanta, sembrava essere uno degli obiettivi principali del club nerazzurro durante l’estate. Tuttavia, come rivelato da Fabrizio Romano a La Trattativa su TIM Podcast, la trattativa non si è mai concretizzata per una ragione sorprendente: l’ Atalanta non ha mai fissato un prezzo per il giocatore. 🔗 Leggi su Internews24.com

lookman inter retroscena sul mancato arrivo il perch233 di questa mossa dell8217atalanta

© Internews24.com - Lookman Inter, retroscena sul mancato arrivo: il perché di questa mossa dell’Atalanta

Contenuti che potrebbero interessarti

lookman inter retroscena mancatoClamoroso retroscena su Lookman: “Atalanta non ha fatto prezzo all’Inter, il vero motivo…” - Clamoroso retroscena su Ademola Lookman e l’Inter: ecco quanto svelato da Fabrizio Romano sull'attaccante dell'Atalanta ... Lo riporta msn.com

lookman inter retroscena mancatoAtalanta-Milan, Lookman segna dopo il mancato rosso: polemiche per l’entrata killer su Fofana, cosa dice il regolamento - Milan, Lookman segna dopo il mancato rosso: polemiche per l’entrata killer su Fofana, cosa dice il regolamento. Riporta sport.virgilio.it

lookman inter retroscena mancatoRomano: “Perché l’Atalanta si è rifiutata di fare prezzo all’Inter per Lookman. Marotta, strategia nuova” - Com’è andata davvero in estate tra l’Inter e l’Atalanta per Ademola Lookman: ecco tutta la verità di Fabrizio Romano ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Lookman Inter Retroscena Mancato