Longhi commenta | Per l’Inter partita dai tre volti Il Verona non meritava di perdere ma…

Inter News 24 Le parole di Bruno Longhi, noto giornalista, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Bruno Longhi, attraverso il suo profilo X, ha commentato con entusiasmo la vittoria dell’ Inter contro il Verona, sottolineando come i nerazzurri abbiano saputo gestire la gara con maturità, nonostante i momenti di difficoltà. L’analisi di Longhi si è concentrata sull’importanza dei tre punti conquistati, fondamentali per mantenere il passo in campionato, e sull’efficacia del gioco di squadra mostrato dai ragazzi di Chivu. LA VITTORIA DELL’INTER A VERONA – Inter splendida per mezz’ora, legittima la netta superiorità con una perla di Zielinski, poi il Verona ottiene il pari nel finale del tempo con il talentuoso Giovane: il gol rigenera la squadra di Zanetti che ritorna ad essere aggressiva come è nel suo DNA mentre quella di Chivu fatica. 🔗 Leggi su Internews24.com

