L' omicidio del 16enne la Procura chiede la convalida del fermo dei tre indagati | si cerca il vero obiettivo del killer

La Procura di Enna, riporta Ansa, ha chiesto al gip la convalida del fermo dei tre indagati per l'assurda morte di Giuseppe Di Dio. Il giovane, 16 anni appena, sabato sera è stato ucciso a Capizzi con un colpo di pistola che gli ha provocato una ferita al collo rivelatasi fatale. A sparare. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

LA TRAGEDIA | L'omicidio del 16enne a Capizzi, la premier Meloni: "Delitto spietato, serve giustizia" https://gazzettadelsud.it/?p=2123605 - facebook.com Vai su Facebook

Messina, 16enne ucciso a colpi di pistola davanti a un bar: fermato 20enne insieme al padre e al fratello - Omicidio a Capizzi: un ragazzo di 16 anni è stato ucciso a colpi di arma da fuoco mentre si trovava fuori a un bar di via Roma ... Scrive fanpage.it

L'omicidio di Fallou Sall, l'imputato di 17 anni: «Ho avuto paura di morire e ho colpito alla cieca» e chiede scusa ai genitori - Il ragazzo che l'anno scorso ha ucciso il coetaneo nel corso di una rissa ha parlato in udienza davanti al Tribunale dei minorenni ... Lo riporta corrieredibologna.corriere.it