Lombardo Sampdoria il ritorno dell’ex giocatore dei blucerchiati riaccade la tifoseria! Ecco che ruolo ricoprirà l’ex ala destra i dettagli

Lombardo Sampdoria, il grande ritorno di Attilio: l’ex bandiera blucerchiata infiamma i tifosi. Svelato il nuovo ruolo dell’ex ala destra Un annuncio tanto inatteso quanto gradito ha scosso l’ambiente della Sampdoria nel pomeriggio di ieri, poco prima del fischio d’inizio della gara casalinga. Il club ha infatti ufficializzato il ritorno di Attilio Lombardo nello staff . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Lombardo Sampdoria, il ritorno dell’ex giocatore dei blucerchiati riaccade la tifoseria! Ecco che ruolo ricoprirà l’ex ala destra, i dettagli

Sampdoria, la crisi infinita: tifosi inferociti e squadra negli spogliatoi fino a mezzanotte. E torna Lombardo - La Sampdoria perde ancora e scivola all'ultimo posto nella classifica di Serie B: scatta la contestazione dei tifosi, giocatori chiusi a Marassi fino a mezzanotte ... Secondo sport.virgilio.it