Conte non ha voluto rischiare Lobotka nella gara di sabato contro il Como, ha scelto un rientro graduale per il calciatore inpegandolo solo 10 minuti. Ma domani c’è l’Eintracht in Champions, e il Napoli ha perso anche Gilmour per infortunio. Secondo il Corriere dello Sport Conte potrebbe essere costretto a impiegare proprio Lobotka dal primo minuto Napoli Eintracht, Lobotka titolare. “Lobo, come ha spiegato ancora il tecnico, rientrava in panchina dopo un mesetto di stop e non si sentiva pronto a mettere in fila tanti minuti in un colpo solo, ma il fatto è che domani l’emerg enza potrebbe essere una morsa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Lobotka potrebbe forzare il rientro ed essere titolare contro l’Eintracht (Corsport)