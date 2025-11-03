Lo zio di Laura Pausini travolto e ucciso da un’auto pirata a Bologna | è caccia al responsabile

Una tragedia ha sconvolto Bologna e la famiglia Pausini. Ettore Pausini, 78 anni, imprenditore e barbiere, zio paterno della cantante Laura Pausini, è morto sabato 1 novembre 2025, intorno alle ore 13.30 dopo essere stato investito da un’auto pirata mentre percorreva in bicicletta via degli Stradelli Guelfi, alle porte del capoluogo emiliano. L’incidente è avvenuto poco prima delle 13.30, su una strada che i residenti segnalano da tempo come pericolosa. Ettore Pausini, lo zio di Laura Pausini – (fonte TgCom24 – Facebook) Stando a quanto riferisce Bologna Today Ettore stava pedalando in direzione del centro quando un’auto proveniente dalla corsia opposta l’ha travolto. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Lo zio di Laura Pausini travolto e ucciso da un’auto pirata a Bologna: è caccia al responsabile

