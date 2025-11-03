Lo Zen di nuovo a soqquadro perquisizioni a tappeto tra i padiglioni | trovate armi droga e mezzi rubati
Elicotteri in volo, posti di blocco ai principali accessi e perquisizioni a tappeto nei padiglioni dello Zen. Dalle prime ore del mattino, nella terza maxi operazione interforze in pochi giorni, polizia, carabinieri e guardia di finanza (con la supervisione dell'autorità giudiziaria) insieme. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
