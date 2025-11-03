Lo stile migliore da sfoggiare sulla neve secondo lo street style delle star

Con l'avvicinarsi dei Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina che si terranno il prossimo febbraio, abbiamo sentito l'esigenza di raccogliere una serie di look “stile neve” dei nostri beniamini perché, a pensarci bene, il freddo non è mai stato così cool. Che si tratti di momenti ufficiali o passeggiate off-duty in località montane lo stile per affrontare il clima rigido può essere una vera sfida per la quale, però, noi puntiamo a raggiungere il podio (se non la medaglia d'oro!). L'inverno ci sta ormai accarezzando e, quindi, dobbiamo essere preparati e non c'è miglior modo per farlo se non dando un'occhiata a una selezione di outfit indossati dalle celebrity circondate dalla neve o sferzate da venti gelidi. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Lo stile migliore da sfoggiare sulla neve secondo lo street style delle star

Leggi anche questi approfondimenti

Le ragazze del Nuoto Sincronizzato hanno festeggiato Halloween nel modo migliore possibile Tra costumi, risate e un po’ di magia sott’acqua… paura e stile in perfetto sincronismo E per rendere la giornata ancora più speciale, una foto insieme a Lucr - facebook.com Vai su Facebook

Neve, come essere eleganti anche ad alta quota: lo stile «Courma» tra animalier, passamontagna e copriorecchie - È tempo di settimane bianche e Courmayeur si conferma tra le mete più glamour per appassionati di sci e di moda. Come scrive corriere.it